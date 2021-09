Xbox Game Pass Ultimate cosa comprende, il Gold è incluso?

Cosa cambia tra Xbox Game Pass e Game Pass Ultimate? Sono in molti a farsi questa domanda, scopriamo insieme quali sono i servizi ed i vantaggi offerti come parte dell'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate.

Xbox Game Pass Ultimate include al prezzo di 12.99 euro tutti i vantaggi dell'abbonamento Game Pass con accesso a oltre 100 giochi e tutte le esclusive Microsoft disponibili senza costi aggiuntivi fin dal day one, a questi privilegi si aggiungono le funzionalità dell'abbonamento Xbox LIVE Gold (come i quattro giochi gratis in regalo ogni mese, resteranno vostri per sempre una volta aggiunti alla libreria), il 20% di sconto su una selezione di giochi del catalogo Game Pass e il 10% di sconto sui DLC selezionati, inoltre Xbox Game Pass Ultimate permette di giocare indistintamente su PC, console della famiglia Xbox e smartphone e tablet tramite Cloud.

Un solo abbonamento con tanti servizi dunque, ma le caratteristiche non finiscono qui perchè Xbox Game Pass Ultimate include l'abbonamento EA Play, il servizio gaming di Electronic Arts che vi permetterà di accedere a giochi come FIFA, Madden, Battlefield, It Takes Two, Unravel e tanti altri.

La lista completa dei giochi Game Pass è sterminata e include non solo tutte le esclusive Xbox come Halo Infinite, Forza Horizon 5, Gears 5 e Starfield (solamente per citarne alcune) ma anche giochi di terze parti e titoli indipendenti, oltre ad una selezione di classici per Xbox 360.