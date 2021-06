Xbox Game Pass Ultimate: quanto costa l'abbonamento mensile?

Xbox Game Pass è ormai da tempo un elemento su cui Microsoft punta fortissimo per le sue strategie commerciali. Il servizio di abbonamento consente non solo di avere accesso a un vasto catalogo di giochi, ma anche di poter giocare dal day one le più importanti esclusive Xbox. Il tutto in cambio di un prezzo fisso mensile.

In particolare è il servizio Xbox Game Pass Ultimate a fare gola ai giocatori: oltre al Game Pass per Xbox e PC, l'offerta include anche i servizi Xbox Live Gold, XCloud ed EA Play per un'offerta complessiva di varie centinaia di giochi. E quanto costa Xbox Game Pass Ultimate? Il prezzo è decisamente abbordabile: bastano infatti 12,99 euro al mese per poter avere accesso all'intera offerta messa in campo da Microsoft, che si dimostra quindi estremamente vantaggiosa in termini in rapporto agli innumerevoli contenuti molto spesso anche di pregevole qualità.

Che questo servizio sia ormai sempre più importante lo si può notare anche dall'Xbox & Bethesda Showcase dell'E3 2021, dove ben 27 giochi sui 30 mostrati nel corso dell'evento saranno disponibili sul Game Pass sin dal giorno di lancio. Il tutto senza dimenticare la valanga di giochi Bethesda introdotta nell'Xbox Game Pass a giugno, che si vanno ad unire ai diversi altri messi a disposizione in precedenza. Se non siete particolarmente interessati al collezionismo videoludico e volete risparmiare il più possibile, l'Xbox Game Pass Ultimate può davvero fare al caso vostro.