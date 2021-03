Xbox Game Pass Ultimate e EA Play: Star Wars Squadrons ha una data d'uscita

A qualche giorno dall'annuncio dell'arrivo di Star Wars Squadrons in EA Play e Xbox Game Pass Ultimate, Electronic Arts si è finalmente decisa ad annunciare la data esatta!

Star Wars Squadrons verrà aggiunto al catalogo di EA Play per PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 e PlayStation 5 il prossimo 18 marzo. Ciò significa che dallo stesso giorno sarà a disposizione anche di tutti gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate su console, che hanno accesso illimitato al catalogo offerto da Electronic Arts (l'arrivo di EA Play è atteso anche in Ultimate per PC, ma non è ancora disponibile una data precisa).

Per chi non lo sapesse, Star Wars Squadrons è un gioco di combattimenti spaziali in prima persona ambientato all'indomani della battaglia di Endor de Il Ritorno dello Jedi. La campagna per giocatore singolo è narrata dal punto di vista di entrambi gli schieramenti: da una parte c'è un pilota della Resistenza che lotta per assicurare il buon esito del progetto Starhawk, un'arma pensata per sconfiggere definitivamente le armate imperiali; dall'altra c'è lo squadrone Titan, il cui obiettivo è quello di sabotare i piani della Nuova Repubblica e gettare le basi per quello che è destinato a diventare il Primo Ordine. Il gioco offre anche una modalità multigiocatore con scontri 5vs5 e degli aggiornamenti grafici specifici per PS5 e Xbox Series X|S. Ne saprete di più sul titolo leggendo la recensione di Star Wars Squadrons.