Xbox Game Pass Ultimate a un euro per il Black Friday!

Quanto costa Xbox Game Pass al Black Friday? Per il Venerdì Nero torna una delle offerte più popolari di Microsoft, con Xbox Game Pass Ultimate e Game Pass PC a solo un euro, una promozione assolutamente imperdibile.

Direttamente da Xbox Store potete abbonarvi a Xbox Game Pass Ultimate a un euro per un mese oppure a Xbox Game Pass per PC a un euro per tre mesi, Xbox Game Pass standard per console non è invece in offerta e costa 9,99 euro al mese, risultando di fatto la proposta meno conveniente al momento. Trascorso il periodo di abbonamento a un euro pagherete 12.99 euro al mese per Xbox Game Pass Ultimate e 9.99 euro al mese per Xbox Game Pass PC.

Xbox Game Pass Ultimate è indubbiamente l'offerta migliore dal momento che include oltre a tutti i benefici dell'abbonamento standard anche Xbox LIVE Gold (per giocare in multiplayer e scaricare gratis quattro giochi al mese) e l'abbonamento a EA Play con giochi Electronic Arts in anteprima, ricompense, sconti esclusivi e contenuti inediti per gli abbonati.

Si tratta dunque di una buona occasione per entrare nel mondo Xbox Game Pass e probabilmente non esiste momento migliore per farlo con Forza Horizon 5 già disponibile e Halo Infinite in arrivo a dicembre.