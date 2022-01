Xbox Game Pass Ultimate e Gold: 3 giochi gratis nel weekend, incluso Battlefield 2042

Si rinnova ancora una volta l'iniziativa Free Play Days, che permette a tutti gli abbonati a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate su console di provare gratuitamente una serie di giochi selezionati per tutto il weekend.

Campi di battaglia, un nemico in costante evoluzione e il mondo del macabro: questo fine settimana la selezione è formata dal trittico Battlefield 2042, Star Renegades e The Sinking City. Le versioni complete di tutti e tre i titoli potranno essere giocate da tutti gli abbonati fino alle 08:59 di lunedì 10 gennaio.

Coloro che decideranno di acquistare le licenze complete potranno importare i progressi conseguiti durante il weekend di gioco gratuito. Per l'occasione, Battlefield 2042 per Xbox One può essere acquistato al prezzo scontato di 46,89 euro anziché 69,99 euro, Battlefield 2042 per Xbox Series X|S a 59,99 euro invece di 79,99 euro e The Sinking City a 9,99 euro al posto di 49,99 euro. Non sono invece previsti sconti per l'acquisto di Star Renegades.

A proposito di Xbox Game Pass: ieri 6 gennaio sono arrivati altri due giochi nel catalogo, tra i quali spicca Mass Effect Legendary Edition.