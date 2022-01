Xbox Game Pass Ultimate e Gold: svelati 3 giochi gratis per tutto il weekend

Tornano anche questo fine settimana i Free Play Days, iniziativa promozionale che permette a tutti gli abbonati a Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate di giocare gratuitamente alle versioni complete di una serie di titoli per console per un periodo limitato. Scopriamo assieme cosa c'è in serbo per loro nei prossimi giorni.

A partire da oggi fino alle 08:59 di lunedì 17 gennaio, tutti gli abbonati a Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate su console possono giocare gratis a Star Wars: Squadrons, Tennis World Tour 2 e West of Dead. Nel corso del periodo programmato, avranno accesso alle versioni complete dei suddetti giochi e, qualora dovessero appassionarsi, potranno acquistarli e aggiungerli permanentemente alla loro libreria beneficiando di una serie di sconti. In caso di acquisto, i progressi conseguiti durante il weekend di gioco gratuito verranno importarti automaticamente.

Free Play Days | 13-17 gennaio 2022

Già che ci siamo, ne approfittiamo per ricordarvi che da oggi 13 gennaio sono disponibili due nuovi giochi per tutti gli abbonati a Xbox e PC Game Pass: stiamo parlando di The Anacrusis e Spelunky 2.