Xbox Game Pass Ultimate gratis per un mese con Pringles, anche in Italia

Pringles lancia una nuova promozione attiva anche in Italia, acquistando un tubo di patatine otterrete sempre un codice che vi permetterà di riscattare un mese di abbonamento gratis a Xbox Game Pass Ultimate, oltre alla possibilità di partecipare all'estrazione di una Xbox Series S personalizzata Pringles.

Sotto ogni tubo di Pringles è presente un codice da riscattare entro il primo dicembre 2022 e che vi permetterà di provare gratis Xbox Game Pass Ultimate per un mese, senza costi di alcun tipo. Pringles specifica che "al termine del periodo di prova, sarà addebitato il costo dell'abbonamento applicabile in quel momento, a meno che non lo si annulla prima. Con il riscatto del premio, gli abbonamenti Xbox LIVE Gold e Xbox Game Pass esistenti per console o PC faranno l'upgrade a Ultimate per i giorni rimanenti."

Il codice è riscattabile quindi solamente dai nuovi abbonati, inoltre lo stesso tubo vi darà la possibilità di partecipare all'estrazione di una Xbox Series S personalizzata, regolamento completo e tutti i dettagli sul sito di Pringles.

Nota Bene: questo non è un contenuto pubblicitario. La notizia viene riportata per dovere di cronaca, Everyeye.it non è in alcun modo coinvolto nell'organizzazione dell'iniziativa o nella promozione della stessa e non intrattiene rapporti commerciali per questa promozione.