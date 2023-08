Xbox Game Pass Ultimate: Illari e tutti i nuovi eroi di Overwatch 2 saranno gratis

Per celebrare l'arrivo della nuova stagione di Overwatch 2, Invasione, Microsoft e Blizzard hanno deciso di fare un importante regalo a tutti gli abbonati alla versione più costosa di Xbox Game Pass.

A partire da domani, giovedì 10 agosto 2023, tutti gli utenti con un abbonamento attivo a Xbox Game Pass Ultimate potranno riscattare tramite la sezione delle Ricompense un ricco pacchetto a tema Overwatch 2. Il bundle in questione include tutti e sei i nuovi eroi dell'hero shooter, ovvero Sojourn, la Regina dei Junker, Kiriko, Ramattra, Lifeweaver e Illari. In sostanza, se non avete voglia di dedicarvi al completamento delle sfide o all'acquisto di pacchetti a pagamento, con questo sistema potrete immediatamente sbloccare tutti i nuovi personaggi dello sparatutto. In aggiunta, il bundle per gli abbonati al servizio Microsoft include una skin leggendaria per ciascuno degli eroi sbloccati e anche altri elementi estetici che non sono ancora stati svelati.

Dal momento che il gioco gode del pieno supporto al cross-progression, è molto probabile che i giocatori potranno sbloccare gli eroi su Xbox e poi utilizzarli sulle altre piattaforme senza alcun tipo di limitazione.

Vi ricordiamo che la sezione delle ricompense di Xbox Game Pass Ultimate è disponibile sia su console che su PC, tramite l'app Xbox su Windows 10 e Windows 11.