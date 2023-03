Xbox Game Pass Ultimate e Live Gold: c'è Peaky Blinders tra i giochi gratis di aprile

Come da programma, i curatori del portale di Xbox Wire hanno svelato i nuovi titoli Games With Gold scaricabili 'gratuitamente' ad aprile su Xbox One e Series X|S dagli abbonati a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate.

A partire dall'1 aprile l'utenza Xbox iscritta a uno dei due servizi di Microsoft potrà ampliare la propria ludoteca digitale riscattando Out of Space Couch Edition, un'esperienza cooperativa che sprona i giocatori a 'traslocare nello spazio' e compiere tutta una serie di attività per garantire la sopravvivenza dei propri personaggi alle prese con sciami di meteoriti e altri fenomeni celesti.

Senza nulla togliere al frizzante titolo sci-fi di Plug In Digital, il piatto forte dell'offerta confezionata dalla casa di Redmond per gli iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate per il mese di aprile è rappresentato da Peaky Blinders Mastermind. L'avventura venata di elementi puzzle e strategici si rifà all'omonima serie TV per farci assistere all'ascesa criminale di Tommy e della famiglia Shelby. Per saperne di più, qui trovate la nostra recensione di Peaky Blinders Mastermind.

Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate: giochi di aprile 2023

Out of Space Couch Edition - dall'1 al 30 aprile

- dall'1 al 30 aprile Peaky Blinders Mastermind - dal 16 aprile al 15 maggio

A chi ci segue, ricordiamo che è ancora possibile scaricare i giochi Xbox Live Games With Gold di marzo 2023: il termine ultimo per aggiungere alla propria ludoteca digitale Trüberbrook e Sudden Strike 4 scade domani, venerdì 31 marzo, mentre per Lamentum ci sarà tempo fino al 15 aprile.