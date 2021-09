Xbox Game Pass Ultimate e Live Gold: tre giochi gratis per pochi giorni

Dopo aver proposto a sorpresa Street Fighter 4 gratis a sorpresa per gli abbonati Xbox Live Gold, il team Microsoft rende disponibili tre titoli da giocare senza alcun costo durante il weekend.

Gli utenti verdecrociati abbonati al servizio Xbox Live Gold o a Xbox Game Pass Ultimate potranno approfittare di una nuova edizione dell'iniziativa Free Play Days. Per l'occasione, il team Microsoft consente agli appassionati di dedicarsi gratis per alcuni giorni ad alcune produzioni videoludiche.

Nello specifico, stiamo parlando di Madden NFL 22, nuovo capitolo della celebre serie sportiva dedicata al mondo del football americano. A quest'ultimo si affianca poi Rainbow: Six Siege, il longevo shooter tattico a squadre a firma Ubisoft. Chiude la carrellata Blasphemous, impegnativo Indie che si è guadagnato con il suo stile particolare una nutrita schiera di appassionati nel corso dell'ultimo anno.



Già attiva, la promozione Free Play Days consente agli aventi diritti di godersi i tre giochi in maniera gratuita. L'iniziativa resterà attiva per diversi giorni, con scadenza fissata per le ore 8:59 (fuso orario italiano) di domenica 12 settembre. Ne approfitterete? Ricordiamo inoltre agli abbonati a Xbox Game Pass che tra le nuove aggiunte al catalogo di questo mese figura l'ottima produzione firmata Beethoven & Dinosaurs: ve ne abbiamo parlato nella nostra recensione di The Artful Escape of Francis Vendetti.