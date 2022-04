Xbox Game Pass Ultimate un mese a 1 euro, offerta valida anche ad aprile

Il mese di aprile è appena iniziato e siamo lieti di confermarvi che anche questo mese è possibile sfruttare la promozione di Microsoft che permette di abbonarsi a Xbox Game Pass Ultimate per trenta giorni al prezzo di un euro. Niente male, vero?

Potete abbonarvi a Xbox Game Pass Ultimate per un mese a 1 euro direttamente dal sito di Xbox, cliccando sul pulsante verde "Abbonati a 1 euro" ed effettuando il login con il proprio account Microsoft, o in alternativa direttamente dalla dashboard Xbox.

Al termine dell'offerta, l'abbonamento si rinnoverà automaticamente al prezzo di 12.99 euro al mese, come sottolineato da Microsoft: "Dopo il periodo promozionale, l'importo dell'abbonamento continuerà a essere addebitato al prezzo standard e alle condizioni specificate, a meno che non venga annullato nell’account Microsoft. Riceverai una notifica prima di qualsiasi variazione di prezzo." Se avete bisogno di aiuto, salvatevi la nostra guida che spiega come disattivare l'abbonamento Xbox Game Pass prima della scadenza.

Xbox Game Pass Ultimate include anche i vantaggi di Xbox LIVE Gold (quattro giochi gratis al mese, sconti esclusivi e accesso al gioco online) e dell'abbonamento EA Play, tra cui prove in anteprima dei nuovi giochi Electronic Arts, sconti e accesso ad una selezione di titoli Electronic Arts.