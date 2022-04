Xbox Game Pass Ultimate: non solo FIFA 22, arriverà anche Battlefield 2042?

Il 28 aprile Electronic Arts ha rimpolpato il catalogo del suo servizio in abbonamento EA Play con due nuovi titoli, entrambi di peso, spianando il loro arrivo anche in Xbox Game Pass Ultimate.

Come vi abbiamo segnalato nella giornata di ieri, FIFA 22 è stato aggiunto al catalogo di EA Play e messo a disposizione di tutti gli abbonati al servizio proprietario del publisher americano. Tuttavia, nel momento in cui vi scriviamo il gioco calcistico non risulta ancora essere disponibile in Game Pass Ultimate, tier più alto della sottoscrizione di Microsoft che include EA Play tra i suoi privilegi. Secondo un leak, FIFA 22 entrerà in Game Pass la prossima settimana, più precisamente giovedì 5 maggio.

Lo stesso destino potrebbe essere condiviso da Battlefield 2042. Esattamente come il gioco di calcio, anche l'ultimo, controverso FPS di DICE è entrato in EA Play ieri 28 aprile, dunque potrebbe anch'esso essere destinato ad entrare tra le fila di Xbox Game Pass Ultimate giovedì 5 maggio. Probabilmente non dovremo attendere molto prima di ricevere la conferma, dal momento che l'annuncio dei giochi per Game Pass di maggio è atteso per martedì prossimo sui canali di comunicazione di casa Microsoft. La scheda di Battlefield 2042 sull'Xbox Store polacco, tra l'altro, presenta già il logo Game Pass, come potete vedere voi stessi in calce a questa notizia.

Ne approfittiamo per ricordarvi che Battlefield 2042 si è aggiornato alla versione 4.0 ricevendo la tanto attesa chat vocale e molti miglioramenti, sebbene il lavoro di perfezionamento non possa ancora considerarsi completo.