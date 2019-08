Xbox Game Pass Ultimate in offerta: 2 mesi a soli 2 euro!

Microsoft ha cominciato la puntata speciale di Inside Xbox alla Gamescom con il botto: dopo aver presentato un nuovo trailer di Blair Witch, ha anche annunciato l'arrivo di altri tre giochi nel catalogo di Xbox Game Pass: Devil May Cry 5 (Xbox One), Stellaris (Xbox One) ed Age of Empires Definitive Edition (PC)... ma non è finita qui!

Per celebrare l'inizio della fiera videoludica più grande d'Europa e l'allargamento del catalogo, la compagnia di Redmond ha lanciato una nuova offerta sul suo servizio più completo in assoluto, Xbox Game Pass Ultimate, che include Xbox Game Pass per Xbox One, Xbox Game Pass per PC e Xbox Live Gold.

A partire da questo momento è possibile acquistare 2 mesi di Ultimate a soli 2 euro! La promozione è già disponibile sul Microsoft Store, dove rimarrà valida per altri 32 giorni solamente per i giocatori non ancora abbonati al servizio. Normalmente, la sottoscrizione costa 12,99 euro al mese, anche se era già possibile acquistare il primo mese a solo 1 euro. Grazie ad Ultimate è possibile accedere ad oltre 100 giochi per Xbox One e PC Windows 10, oltre a giocare alle modalità multigiocatore online di tutti i titoli per le console di Redmond.