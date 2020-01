Xbox Game Pass Ultimate in offerta su Amazon.it con tre mesi di abbonamento gratis

Questa mattina vi abbiamo segnalato l'offerta un mese di Xbox Game Pass Ultimate a un euro, Amazon.it rilancia proponendo uno sconto sull'abbonamento trimestrale con altri novanta giorni in regalo, per un totale di sei mesi di abbonamento Ultimate al prezzo di tre.

"Acquista 3 Mesi di Xbox Game Pass Ultimate e ottieni 3 mesi gratuiti. Offerta a tempo limitato. I token scadranno il 15 febbraio 2020", l'acquisto su Amazon è relativo al codice digitale dunque non sarà necessario attendere l'arrivo del cartoncino con il codice da grattare al proprio domicilio. Il prezzo per l'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate 3 mesi + 3 mesi gratis è pari a 38.99 euro con un risparmio del 50% sul prezzo di listino normalmente fissato a 77,98 euro.

Non sappiamo fino a quando l'offerta sarà attiva, se siete interessati vi consigliamo quindi di approfittarne, in totale si tratta di sei mesi di abbonamento al prezzo di tre, promozione particolarmente vantaggiosa per tuffarsi nel mondo di Xbox Game Pass su PC e Xbox One, con in più i vantaggi dell'abbonamento Xbox LIVE Gold. I codici ricevuti dovranno essere riscattati entro il 15 febbraio 2020 come specificato nelle condizioni di Amazon, trascorsa questa data non saranno più validi.