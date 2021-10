Xbox Game Pass Ultimate adesso offre oltre 100 giochi con controlli touch

Grazie alla tecnologia di Xbox Cloud Gaming Microsoft è riuscita ad espandere oltremodo il suo ecosistema gaming, raggiungendo a tutti gli effetti anche i dispositivi mobili iOS e Android. Tutti gli iscritti a Xbox Game Pass Ultimate, il piano di abbonamento più completo in assoluto, possono giocare ad un'ampia varietà di giochi in mobilità.

Per rendere la fruizione su smartphone e tablet ancora più semplice e accessibile, diversi mesi addietro la casa di Redmond ha dato il via all'implementazione del supporto ai controlli touch nei titoli facenti parte del catalogo di Xbox Game Pass Ultimate. Ebbene, con l'ultimo aggiornamento del servizio avvenuto lo scorso martedì, il numero di giochi con il supporto ai controlli touch ha ufficialmente superato quota 100.

La funzionalità, ufficialmente disponibile ancora in Beta, permette di modificare a piacimento la posizione dei controlli sugli schermi touch, in modo da adattarsi alle esigenze di tutti i videogiocatori. Gli ultimi titoli ad averlo ricevuto sono Art of Rally, Boyfriend Dungeon, Crown Trick, Curse of the Dead Gods, Gears Tactics, Lethal League Blaze, Signs of the Sojourner, The Ascent, Train Sim World 2, Yakuza 0, Yakuza 6 The Song of Life, Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2. La lista completa dei giochi con i controlli touch può essere consultata a questo indirizzo.

Nel caso ve lo foste perso, segnaliamo che nei giorni scorsi Xbox Game Pass ha ricevuto tre nuovi giochi e che Xbox Series X ha ricevuto l'aggiornamento di ottobre con la dashboard 4K (e non solo).