Xbox Game Pass Ultimate si prepara ad accogliere anche EA Play su PC e console

L'offerta di Xbox Game Pass continua a crescere senza sosta e dopo l'annuncio di xCloud gratuito per tutti gli abbonati alla versione Ultimate, Microsoft annuncia a sorpresa anche l'arrivo di EA Play.

A partire dalla fine dell'anno, infatti, chiunque disponga di un abbonamento attivo a Xbox Game Pass Ultimate potrà usufruire di tutti i benefici del servizio EA Play su tutte le piattaforme, ovvero Xbox One, Xbox Series X/S e Windows 10. Ciò significa che chi è abbonato non potrà solo giocare i titoli presenti nel catalogo di EA Play, ma anche usufruire di tutti gli extra che Electronic Arts offre ai propri utenti, ovvero contenuti esclusivi per i propri giochi (ad esempio il Pass Stagionale di Apex Legends) e la possibilità di provare in anticipo alcuni dei titoli in uscita attraverso demo a tempo come quella di FIFA 21 in arrivo nelle prossime settimane.

Prima di lasciarvi al trailer dell'annuncio, vi ricordiamo che sono appena stati svelati data di lancio e prezzo di Xbox Series X, la quale potrà essere prenotata nel corso delle prossime settimane presso tutti i rivenditori autorizzati. Non dimenticate inoltre di dare un'occhiata a tutti i dettagli su Xbox Series S, la console economica di Microsoft che permette di usufruire di tutti i vantaggi del Game Pass ad un prezzo concorrenziale.