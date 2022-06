Xbox Game Pass Ultimate vs PlayStation Plus Premium a confronto in un video

Il canale YouTube ElAnalistaDeBits ha pubblicato un nuovo video che mette a confronto Xbox Game Pass Ultimate e PlayStation Plus Premium, anche se il filmato prende in esame anche altri piani di abbonamento come PS Plus Essentials e Extra, Xbox LIVE Gold e Game Pass Standard.

Un confronto che potrebbe aiutare tante persone a capire qual è, tra i tanti, il servizio in abbonamento più adatto alle proprie esigenze. Se su PlayStation Plus Extra sono disponibili oltre 380 giochi, con PlayStation Plus Premium questa cifra sale a oltre 700 con l'aggiunta di 300 giochi PS3, e decine di classici PS1 e PS2, con poco spazio invece a PSP che attualmente conta solo due giochi in catalogo.

Su Xbox Game Pass invece ci sono in totale oltre 380 giochi, più di 500 se consideriamo anche i titoli del catalogo EA Play per gli utenti Xbox Game Pass Ultimate. Chiaramente è difficile paragonare i vari servizi dal momento che Game Pass e PlayStation Plus fondano la propria esistenza su filosofie diverse, come sappiamo Sony non ha alcuna intenzione di offrire giochi first party al day one per gli abbonati, al contrario tutte le esclusive Microsoft sono disponibili sin dal primo giorno nel catalogo Game Pass.