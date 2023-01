Xbox e Game Pass: una valanga di giochi nel 2023, è l'anno della svolta per Microsoft?

Sarà il 2023 l'anno della svolta per Xbox Series X? La piattaforma Microsoft sta vendendo bene ma ad oltre due anni dal debutto si sente la mancanza di una lineup first party forte, con i soli Halo Infinite, Forza Horizon 5, High on Life, Pentiment e pochi altri titoli a trainare le fila delle esclusive Xbox. Ma nel 2023 le cose cambieranno...

Sappiamo che ci sono tantissime esclusive Xbox in uscita nel 2023 e tutte arriveranno al day one su Xbox Game Pass. Qualche nome? Starfield, Redfall, Forza Motorsport, Stalker 2 e Senua's Saga Hellblade 2. Niente male vero?

Giochi Xbox Game Pass 2023

Starfield

Redfall

Minecraft Legends

Forza Motorsport

Ghostwire Tokyo

Senua's Saga Hellblade 2

Ara History Untold

Age of Empires 4

The Last Case of Benedict Fox

Hollow Knight Silksong

Monster Hunter Rise

Cocoon

Flintlock The Siege of Dawn

Wo Long Fallen Dynasty

Ravenlock

ARK 2

S.T.A.L.K.E.R. 2

Ereban Shadow Legacy

Eiyuden Chronicle Hundred Heroes

Lies of P

Planet of Lana

Amnesia The Bunker

Atomic Heart

Persona 3 Portable

Persona 4 Golden

The Texas Chain Saw Massacre

Valheim

Replaced

Party Animals

Guilty Gear Strive

Blazblue Crooss Tag Battle Special Edition

Dungeons 4

Turnip Boy robs a bank

Railway Empire 2

Flock

Thirsty Suitors

Bounty Star

Routine

Lightyear Frontier

Ai blockbuster citati prima bisogna aggiungere poi i giochi di terze party in uscita su Game Pass come Persona 3 Portable, Persona 4 Golden e Monster Hunter Rise. La sola lineup Microsoft dovrebbe essere sufficiente a colmare la fame di esclusive dei possessori di Xbox Series X/S ma non dobbiamo escludere le aggiunte di peso al catalogo Game Pass, per un'esperienza annuale che sembra decisamente ricca.

Dopo due anni di ottimi giochi su Pass e pochissime grandi esclusive, per Microsoft sembra arrivato il momento di invertire la rotta. E voi cosa ne pensate, il 2023 sarà l'anno del riscatto di Xbox Series X/S?