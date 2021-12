Xbox Game Pass: quanto valgono tutti i giochi aggiunti nel 2021? Ecco il nuovo report

Quanto valgono tutti i giochi inclusi in Xbox Game Pass? La redazione di The Loadout ha passato al setaccio il catalogo del noto servizio in abbonamento targato Xbox confrontando i prezzi di ogni titolo aggiunto nel 2021 con quelli del Microsoft Store, calcolando il valore totale della ricca selezione.

Il report prende in considerazione tutti i nuovi giochi aggiunti in Xbox Game Pass per PC e console nel corso del 2021, inclusi titoli del calibro di Psychonauts 2, Forza Horizon 5 e Halo Infinite, facendo riferimento ai rispettivi prezzi del Microsoft Store in versione statunitense. Il valore totale dei giochi arrivati durante l'anno nel celebre servizio in abbonamento raggiunge l'incredibile cifra di 6.317,35 dollari.

Il mese che ha offerto i giochi con il valore più alto in termini economici è stato marzo, periodo in cui il catalogo di Xbox Game Pass ha visto l'arrivo dei titoli targati Bethesda in seguito all'acquisizione da parte di Microsoft, per un totale di 946,67 dollari. Escludendo tutti gli altri publisher, i giochi di Bethesda hanno raggiunto un valore totale di 607,41 dollari. Aprile è stato invece il mese con meno valore aggiunto, arrivando a 330, 91 dollari totali.

Insomma, se si considera il costo dell'abbonamento mensile di Xbox Game Pass, il risparmio per i giocatori risulta davvero notevole, al netto della ricca offerta del catalogo. Intanto il servizio si è arricchito con in nuovi titoli di dicembre già disponibili.