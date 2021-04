Xbox Game Pass: Valve sta cercando di portarlo su Steam? Il rumor

Xbox Game Pass è sulla cresta dell'onda: grazie alla sua formula in abbonamento che consente di giocare tanto spendendo poco e il catalogo in continua espansione, il servizio di Microsoft si è imposto anche tra i giocatori PC, pertanto è possibile che stia cominciando fare gola agli colossi del gaming...

Secondo un rumor che sta circolando in rete in queste ore, Valve starebbe cercando di portare Xbox Game Pass per PC su Steam. Ad alimentarlo è stato Tyler McVicker, uno youtuber conosciuto per essere molto vicino alla casa di Gabe Newell, nel corso di un suo recente podcast. Si tratta chiaramente di una voce non confermata, che vi consigliamo di prendere con le pinze, ma non ci stupiremmo affatto se Valve ci stesse provando davvero.

Su Steam, ricordiamo, è già disponibile un servizio in abbonamento come EA Play, il cui debutto - avvenuto nel settembre del 2020 - ha anche coinciso con l'arrivo di una moltitudine di giochi Electronic Arts che fino a quel momento erano delle esclusive di Origin. EA Play e Xbox Game Pass sono per certi versi molto simili, e la piattaforma di Steam è già predisposta ad ospitare servizi di questo tipo. Tutto dipenderebbe dalla volontà di Microsoft, quindi: vi piacerebbe accedere a Xbox Game Pass da Steam?

A proposito, ne approfittiamo per segnalarvi che su Xbox Game Pass per PC è appena arrivato Zombie Army 4: Dead War.