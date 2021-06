Xbox Game Pass: il video dei giochi ID@Xbox svela un titolo gratis da oggi

Grazie al video dell'Xbox Showcase Extended che illustra i titoli ID@Xbox in arrivo su PC e sistemi verdecrociati nei prossimi mesi, Microsoft coglie l'opportunità per sorprendere il proprio pubblico con l'annuncio di un nuovo gioco accessibile "gratuitamente" a partire da oggi, 17 giugno.

La sorpresa della casa di Redmond è rappresentata da Medieval Dynasty: l'apprezzato gestionale cittadino a vocazione survival di Render Cube che sprona gli utenti a costruire un villaggio medievale è infatti scaricabile gratis in Game Preview su PC da tutti gli abbonati a Xbox Game Pass.

Nel filmato proposto dalla casa di Redmond trovano spazio anche molti altri giochi PC, Xbox One e Xbox Series X/S che rientrano nell'iniziativa ID@Xbox lanciata da Microsoft per supportare gli sviluppatori indipendenti che desiderano portare su sistemi Xbox i propri titoli (sia in esclusiva che in multipiattaforma).

Scorrendo le scene del video si possono così ammirare degli spezzoni di gameplay tratti da Replaced, Hello Neighbor 2, HADES, Somerville, The Ascent, Warhammer 40,000 Darktide, STALKER 2, Sable e tanti altri titoli destinati a entrare nella ludoteca digitale degli iscritti a Xbox Game Pass nella seconda metà del 2021 e oltre.