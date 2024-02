Xbox Game Pass, voglia di film e serie TV? Paramount+ è gratis per tutti per 1 mese

Le ultime ore sono state alquanto turbolente per Microsoft ed il suo sistema in abbonamento: si è pensato che Xbox Game Pass stesse per cambiare nome dopo che Gamestop ha citato "Microsoft Game Pass" in un banner pubblicitario, scatenando l'ira di molti fan Xbox. Ora, però, Xbox Game Pass ha dato il via ad un'interessante offerta gratuita.

Con l'arrivo del mese di febbraio, sopraggiunge dalle pagine del servizio di gaming on demand verde crociato un'iniziativa tanto interessante quanto impossibile da farsi sfuggire. Siete interessati a prendere parte alla visione di film e serie TV? In tal caso, quanto messo a punto da Microsoft per l'occasione è davvero imperdibile: tutti gli abbonati a Xbox Game Pass possono riscattare una prova gratuita di Paramount+. Tale iniziativa, realizzata per tutti gli utenti che hanno all'attivo una sottoscrizione all'abbonamento del marchio videoludico verde crociato, sarà riscattabile senza costi aggiuntivi.

Con l'arrivo del 2024, e con esso di una programmazione cinematografica che vedrà presto l'uscita della Stagione 2 di Halo, i possessori di Game Pass potranno ottenere gratuitamente 30 giorni di Paramount+. Tra i giochi di febbraio di Xbox Game Pass tra cui c'è anche Resident Evil 3 e l'abbonamento a Paramount+, il divertimento è assicurato per tutti. Cosa ne pensate di questo regalo? Lo riscatterete, o non siete interessati al servizio targato Paramount?