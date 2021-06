Xbox Game Pass e Windows 11: la nuova app nativa avrà il Cloud integrato

Xbox Game Pass ricopre un ruolo fondamentale nell'intera strategia gaming di Xbox, pertanto non ci siamo stupiti affatto quando abbiamo scoperto che sarà integrato anche nel nuovo Windows 11.

Fresco di annuncio, il nuovo sistema operativo di Microsoft debutterà in autunno come upgrade gratuito per tutti gli utilizzatori di di Windows 10. Offrirà un'interfaccia ridisegnata con un nuovo menu start, e anche tanti benefici in ambito gaming, come l'Auto HDR e le API DirectStorage, tecnologie mutuate dalle console di nuova generazione Xbox Series X e Series S.

Per quanto concerne Xbox Game Pass per PC, Microsoft ha spiegato che potrà essere fruito tramite una nuova app sviluppata appositamente per Windows 10, che renderà più agevole l'accesso alla libreria di giochi in continua espansione. L'applicazione non si limiterà solo a questo, poiché è giunta conferma che offrirà anche il supporto a Xbox Cloud Gaming: il servizio, attualmente fruibile dagli abbonati Ultimate su Android, oltre che su iOS e PC via browser, diventerà quindi accessibile anche dall'applicazione. Ottimo per coloro che vorranno provare i giochi in anticipo prima di scaricarli, oppure per i giocatori sprovvisti di schede video di ultima generazione. Trovate un'immagine di anteprima della nuova app allegata a questa notizia.

A proposito di Xbox Cloud Gaming, sembra che la conversione dei server a Xbox Series X sia già cominciata con Rainbow Six Siege, Destiny 2 a altri giochi.