Xbox Game Pass: Wolfenstein 2, The Surge e Tacoma tra le novità di maggio

Larry Hryb si cala ancora una volta nella parte del supereroe a tinte verdecrociate di Major Nelson per annunciare i nuovi videogiochi che entreranno nel Game Pass di Xbox One e Xbox One X durante la prima metà del mese di maggio.

L'offerta di maggio rivolta agli abbonati al servizio di Microsoft sarà particolarmente ricca e variegata, con tanti videogiochi che copriranno i generi più disparati. Tra i titoli destinati a entrare nel catalogo digitale del Game Pass entro breve citiamo ad esempio l'adrenalinico sparatutto in prima persona Wolfenstein 2 The New Colossus, il gestionale sci-fi Surviving Mars, l'action soulslike The Surge, l'MMORPG Black Desert e il puzzle adventure in soggettiva Tacoma. Ma andiamo con ordine: eccovi la lista completa dei futuri arrivi nel Game Pass.

2 maggio - Wolfenstein 2 The New Colossus

2 maggio - Wargroove

9 maggio - Surviving Mars

9 maggio - Tacoma

9 maggio - Black Desert

10 maggio - For the King

16 maggio - The Surge

16 maggio - LEGO Batman

Chi ci segue, inoltre, saprà che Microsoft ha già svelato la rosa dei titoli Games With Gold di maggio accessibili dagli iscritti a Xbox Live Gold su Xbox One e Xbox 360, ossia Marooners, The Golf Club 2019 featuring PGA Tour, Earth Defence Force: Insect Armageddon e Comic Jumper.