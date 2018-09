Xbox Game Pass: Wolfenstein The New Order e Forza Horizon 4 tra i giochi di ottobre

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass nel mese di ottobre: tra questi troviamo il nuovo Forza Horizon 4 di Playground Games, Wolfenstein The New Order e Metro 2033 Redux.

Di seguito elenchiamo i nuovi titoli che saranno disponibili da ottobre per tutti gli abbonati al servizio Xbox Game Pass:

Forza Horizon 4

Wolfenstein The New Order

Metro 2033 Redux

Westerado: Double Barreled

LEGO Indiana Jones

Shantae: 1/2 Genie Hero

Split/Second

Come tutte le produzioni first party di Microsoft in arrivo su Xbox One, Forza Horizon 4 sarà disponibile per gli abbonati dal 2 ottobre, lo stesso giorno in cui il gioco debutterà sul mercato. Confermato il rumor che voleva l'introduzione di Wolfenstein The New Order nel catalogo di Xbox Game Pass, che insieme al racing game di Playground e a Metro 2033 Exodus si presenta come uno dei titoli più interessanti in arrivo il prossimo mese.

Ricordiamo che a settembre il catalogo di Xbox Game Pass si è arricchito con Aven Colony, Giana Sisters: Twisted Dreams, Halo: The Master Chief Collection, InnerSpace, Manuel Samuel, Quantum Break, Shadow Warrior, Sky Force Reloaded, Snake Pass e OnRush. Cosa ne pensate dei nuovi titoli che saranno disponibile a partire da ottobre per tutti gli abbonati? Fatecelo sapere nei commenti.