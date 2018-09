Xbox Game Pass: Wolfenstein The New Order in arrivo nel mese di ottobre?

Il profilo Twitter ufficiale di Xbox Game Pass potrebbe aver rivelato con qualche giorno di anticipo uno dei titoli che verranno introdotti nel catalogo nel mese di ottobre: Wolfenstein The New Order.

Come potete osservare nel tweet che trovate in calce alla notizia, sul profilo è apparso un messaggio ironico che recita "Sono andato a lezione di MS Paint durante l'estate, ho fatto un nuovo wallpaper per ottobre". Lo sfondo in questione ritrae il mostro di Frankenstein a cavallo di un lupo ("wolf" in inglese). Non è dunque difficile pensare al collegamento con l'FPS di Bethesda e Machine Games. Al momento la notizia non è ancora stata confermata in via ufficiale, tuttavia, escludendo clamorosi abbagli, sembra chiaro che Wolfenstein: The New Order sarà uno dei titoli che verranno inseriti nel catalogo di Xbox Game Pass il mese prossimo. Microsoft annuncerà la line-up di ottobre nel giro di una settimana, rimaniamo dunque in attesa di aggiornamenti per saperne di più. Che ne pensate di questa aggiunta?

Ricordiamo che a settembre Xbox Game Pass ha dato il benvenuto ad Aven Colony, Giana Sisters: Twisted Dreams, Halo: The Master Chief Collection, InnerSpace, Manuel Samuel, Quantum Break, Shadow Warrior, Sky Force Reloaded, Snake Pass e OnRush.