Xbox Game Pass: anche Worms tra i giochi che lasceranno il servizio a gennaio 2023

Continua a modificarsi il catalogo di Xbox Game Pass e, in attesa di poter mettere le mani su Monster hunter Rise nei prossimi giorni, i giocatori devono prepararsi a salutare ben quattro titoli.

L'applicazione ufficiale per Windows e la sezione Xbox Game Pass su One e Series X|S segnalano infatti che altri titoli stanno per uscire dal catalogo.

Ecco di seguito l'elenco dei prodotti che a breve non saranno più disponibili per gli utenti abbonati al servizio:

Donut County

Taiko no Tatsujin: The Drum Master!

Telling Lies

Worms W.M.D.

A differenza di quanto accade solitamente, il colosso di Redmond non ha specificato quale sarà la data esatta in cui i prodotti lasceranno il servizio, ma è sicuro che l'evento si verificherà entro la fine del mese. È probabile che ne sapremo di più nel corso dei prossimi giorni, quando Microsoft pubblicherà il solito post per aggiornare gli utenti sulle prossime novità in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass.

Avete già dato un'occhiata al nostro speciale dedicato a tre giochi da giocare assolutamente con Xbox Game Pass a gennaio 2023? Vi ricordiamo inoltre che durante il Developer Direct di questa sera potrebbero arrivare nuovi annunci a tema Xbox Game Pass.