Xbox Game Pass x Annapurna: in arrivo tanti giochi day one, ecco l'elenco completo

Tra i protagonisti dell'Annapurna Interactive Showcase troviamo anche Xbox Game Pass: tanti giochi del publisher, infatti, entreranno a far parte del servizio in abbonamento di Microsoft. Facciamo allora una panoramica sui titoli Annapurna destinati ad approdare su Xbox e PC Game Pass nel corso dei prossimi mesi.

Sin dalle primissime battute dell'evento mediatico organizzato da Annapurna, l'editore statunitense ha rinsaldato il proprio legame con la casa di Redmond confermando l'arrivo di Thirsty Suitors su Game Pass. L'originale esperienza ruolistica di Outerloop Games sarà disponibile sin dal day one nel catalogo degli iscritti a Xbox Game Pass.

Nella cornice della kermesse videoludica di Annapurna Interactive c'è stato anche la presentazione ufficiale dell'avventura sci-fi Bounty Star e di Flock, seguito spirituale di Hohokum ma con gameplay fortemente orientato alla cooperativa multiplayer. Entrambi i titoli, come Thirsty Suitors, entreranno nella ludoteca digitale degli abbonati a Xbox Game Pass sin dal giorno di lancio.

Annapurna Interactive: giochi in arrivo su Xbox e PC Game Pass

Bounty Star

Flock

Thirsty Suitors

Maquette

Solar Ash

Come spiegato dai rappresentanti di Annapurna Interactive, anche il puzzle game Maquette e l'avventura Solar Ash entreranno presto nel catalogo di Xbox e PC Game Pass, per la felicità di tutti gli iscritti al servizio che apprezzano gli sforzi profusi da Microsoft nel dare costante visibilità a progetti indie e ad esperienze videoludiche atipiche, basti citare in tal senso l'incredibile popolarità di PowerWash Simulator e i tanti utenti che si stanno divertendo a ristrutturare le villette virtuali di House Flippers.

Per uno sguardo più approfondito sull'ultimo spettacolo digitale di Annapurna, sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro riassunto con tutti gli annunci dell'Annapurna Showcase.