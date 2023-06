Xbox Game Pass x Annapurna: ecco tutti i nuovi giochi in arrivo al day one

L'evento organizzato da Annapurna Interactive si è concluso, portando con sé tantissimi annunci e novità, molte delle quali in arrivo all'interno del catalogo di Xbox Game Pass.

Tra conferme e aggiunte, il servizio di casa Microsoft si appresta dunque a dare il benvenuto a un'ampia selezione di produzioni indipendenti distribuite dal celebre publisher. Tra queste spicca sicuramente il nuovo puzzle game del lead gameplay designer di Limbo e Inside, di cui vi abbiamo parlato nella nostra prova di Cocoon. Ma il promettente Indie è in buona compagnia: di seguito, l'elenco completo dei prossimi giochi Annapurna in arrivo su Xbox Game Pass al day one.

Cocoon - 26 settembre 2023;

- 26 settembre 2023; Thirsty Suitors - 2 novembre 2023;

- 2 novembre 2023; Bounty Star - inizio 2024;

- inizio 2024; Ghost Bike - 2024;

- 2024; Flock - da definire

- da definire to a T - da definire;

Un bottino di Indie decisamente ricco e variegato, che comprende anche Ghost Bike, Flock e to a T, le nuove produzioni di - rispettivamente - gli autori di Sayonara Wild Hearts, I Am Dead e Katamari Damacy.



Per la gioia degli amanti dei gatti attivi su ecosistema verdecrociato, l'Annapurna Interactive Showcase ha confermato anche l'imminente esordio di Stray su Xbox One e Xbox Series X|S. L'avventura cyber-felina non è però al momento attesa nel catalogo Xbox Game Pass.