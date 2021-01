Xbox Game Pass X Final Fantasy: ulteriori capitoli in arrivo nel 2021

Nel corso dell'evento Xbox organizzato nel novembre 2019, i vertici di Microsoft avevano condiviso grandi informazioni legate all'arrivo dei capitoli di Final Fantasy nel catalogo Xbox Game Pass.

Molti di questi hanno già trovato spazio nel servizio verdecrociato, i cui utenti possono ora accedere liberamente a Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII Remastered, Final Fantasy IX e il più recente Final Fantasy XV. Rispetto all'elenco fornito originariamente, sono tuttavia ancora molti i giochi attesi nel catalogo Xbox Game Pass. Nello specifico:

Final Fantasy X: HD Remastered;

Final Fantasy X-2: HD Remastered;

Final Fantasy XII: The Zodiac Age;

Final Fantasy XIII;

Final Fantasy XIII-2;

Lightning Returns: Final Fantasy XIII;

I titoli avrebbero dovuto unirsi agli altri Final Fantasy nel corso del 2020, ma evidentemente il processo è stato interessato da alcuni ritardi. La promessa ad ogni modo resta valida, come garantito da unin una dichiarazione concessa a TrueAchievements: "Come annunciato all'X019, siamo entusiasti di portare il franchise di Final Fantasy ai giocatori su Xbox Game Pass. Lo abbiamo fatto nel 2020 e continueremo a farlo. Non vediamo l'ora di annunciareper più titoli di Final Fantasy in futuro".

Sul finire del 2019, Phil Spencer aveva inoltre garantito di star lavorando duramente per rendere possibile l'arrivo di Final Fantasy XIV su console Xbox, ma al momento non sono stati offerti aggiornamenti in merito. Nessuna novità nemmeno sul fronte dell'esordio di Final Fantasy VII Remake su nuove piattaforme, con l'esclusività Sony destinata a durare ancora qualche mese.