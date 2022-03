Xbox Game Pass X Halo: la serie TV Paramount gratis per gli abbonati

Mentre trapelano in rete le prime recensioni della serie TV dedicata ad Halo, arriva un interessante annuncio a tema direttamente dal team di casa Microsoft.

Il colosso di Redmond ha infatti comunicato che tutti gli utenti abbonati a Xbox Game Pass Ultimate potranno visionare la serie live action in maniera completamente gratuita. Realizzata da Paramount, la produzione televisiva andrà in onda tramite il servizio streaming dell'azienda, ovvero Paramount+. Ebbene, tutti i giocatori che dispongono di un abbonamento attivo a Xbox Game Pass Ultimate potranno beneficiare di una prova gratuita del servizio per un periodo di trenta giorni. Il bonus potrà essere riscattato via Perk, a partire dalla giornata di mercoledì 23 marzo 2022.



Lo show televisivo con protagonista Master Chief, lo ricordiamo, inizierà la messa in onda con la giornata di giovedì 24 marzo 2022. La prima puntata della serie TV sarà dunque disponibile a breve, con l'immaginario nato dalla fantasia di Bungie pronto a prendere vita tramite attori in carne e ossa. Per prepararsi al debutto della produzione Paramount, ricordiamo che è stato di recente pubblicato l'ultimo trailer della serie TV di Halo, che offre un primo sguardo alla terribile guerra che ha visto contrapporsi esseri umani e la civiltà dei Covenant.