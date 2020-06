Xbox Game Pass x SEGA: partnership rafforzata e nuovi giochi in arrivo?

Dalle pagine del proprio account Twitter ufficiale, SEGA promuove attivamente il servizio di abbonamento di casa Microsoft, attirandosi l'interesse della community.

Il Tweet è infatti stato rapidamente segnalato dai sempre attenti utenti Resetera, che ne hanno evidenziato l'eccezionalità. Nel breve messaggio, SEGA promuove la propria line up di titoli presenti su Xbox Game Pass, citando espressamente titoli quali Football Manager 2020, Alien: Isolation e Yakuza Kiwami. A questi, si aggiunge una generica dicitura che recita "e molto altro". Ad accompagnare il messaggio troviamo anche un breve trailer di presentazione della partnership tra SEGA e Microsoft, volta a garantire la presenza del colosso nel catalogo Xbox Game Pass.

Il cinguettio sembra suggerire come al momento le relazioni ce legano la Casa di Redmond a SEGA siano particolarmente salde: un elemento che la community sembra accogliere con apprezzamento, in ottimistica attesa dell'annuncio di nuovi giochi per il servizio di abbonamento, ma anche, perché no, di un marcato supporto in occasione del sempre più vicino esordio di Xbox Series X.



In attesa di saperne eventualmente di più, segnaliamo che vi sono diversi giochi in uscita da Xbox Game Pass a giugno, tra i quali figura anche Metro Exodus. Parallelamente, Microsoft ha promesso nuovi 'top game' in arrivo nel catalogo.