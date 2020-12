Xbox Game Pass x Ubisoft+, acquisizione di SEGA e non solo: Microsoft avvolta dai rumor

Mancano ormai pochi giorni all'inizio del nuovo anno e già il 2021 sembra destinato ad ereditare un enorme carico di aspettative da parte della community videoludica.

A fomentare il pubblico - talvolta a torto, talvolta a ragione - sono spesso rumor e indiscrezioni, la cui veridicità non è tuttavia mai semplice da verificare. Di recente, si sono in particolare accalcate numerose voci di corridoio legate alle presunte attività in casa Microsoft. A riassumere le principali ci ha pensato XboxWorlds, che torna a rievocare rumor che hanno tenuto banco ad intermittenza nel corso degli ultimi mesi e che non sembrano veder arrestare la propria diffusione.

Tra questi, immancabile ovviamente l'ipotesi di un'acquisizione di SEGA da parte di Microsoft, indiscrezione che si è fatta strada in seguito all'annuncio a sorpresa dell'acquisizione del gruppo Zenimax da parte del colosso di Redmond. Ma non solo: Microsoft avrebbe addirittura già acquisto due ulteriori team, di cui uno di grandi dimensioni e l'altro più contenuto. Si preannuncia poi un'espansione di xCloud verso numerosi nuovi mercati, oltre che su sistemi iOS e SmartTV Samsung. Sul fronte dei servizi, non mancano poi rumor legati a Xbox Game Pass, con voci che vorrebbero Ubisoft pronta ad imitare EA e avviare una partnership tra il servizio di abbonamento verdecrociato e Ubisoft+. Ritorna inoltre in auge la possibilità di una fusione tra Xbox Live Gold e Xbox Game Pass.



Coinvolti poi nelle discussioni in rete anche i singoli team di sviluppo. Per quanto riguarda InXile, ad esempio, si vocifera di un RPG AAA dalle atmosfere steampunk, il cui budget sarebbe secondo solamente a quello stanziato per Halo: Infinite. Per Obsidian, addirittura, si parla di ben 6 progetti in corso, a diversi stadi del processo di sviluppo. Tra i giochi destinati ad arrivare in esclusiva su console Xbox nel 2021 sarebbero inclusi peraltro anche Wolfenstein 3, Starfield e Forza Horizon 5. Al di fuori dei team parte degli Xbox Game Studios, Microsoft si sarebbe inoltre assicurata i diritti di pubblicazione per "una grande sorpresa AAA non ancora annunciata".



Ovviamente, vi invitiamo a ricordare che stiamo parlando di rumor non confermati, che non rappresentano in alcun modo informazioni di carattere ufficiale: potrebbero dunque rivelarsi infine errati in tutto o in parte.