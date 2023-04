Xbox Game Pass x Ubisoft+, il lancio è imminente: parla noto insider

Già nel 2022 Microsoft e Ubisoft avevano espresso la chiara volontà di portare Ubisoft+ su Xbox Game Pass. A oltre un anno di distanza, potrebbe essere finalmente giunto il momento di assistere a una collaborazione tra i due servizi.

A suggerirlo è Jez Corden, voce di Windows Central e giornalista videoludico notoriamente ben informato sui movimenti verdecrociati. Con il cinguettio che trovate in calce, la firma ha confermato che l'esordio di Ubisoft+ sui lidi di Xbox Game Pass dovrebbe essere ormai "imminente". Corden non offre alcun dettaglio ulteriore in merito alla sua previsione, alla quale non si associano indicazioni temporali più precise.

Le voci in merito a un rilancio della collaborazione tra il publisher francese e il colosso di Redmond si stanno facendo sempre più insistenti. Solo pochi giorni fa, infatti, un ulteriore insider aveva lasciato intendere il prossimo arrivo di Ubisoft+ su Xbox Game Pass. Per il momento, non si hanno dettagli sulla forma che caratterizzerà la collaborazione, ma è realistico che Ubisoft possa seguire le orme di Electronic Arts. I contenuti di Ubisoft+ potrebbero dunque essere inclusi nell'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, pienamente fruibili agli utenti iscritti al servizio dedicato al gaming su PC, Xbox One, Xbox Series X|S e cloud.