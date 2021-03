Xbox Game Pass: xCloud arriverà presto su PC e iOS, assicura Microsoft

I piani di Microsoft per Xbox Game Pass sono decisamente ambiziosi, e non contemplano solamente l'iniezione continua di nuovi giochi, bensì anche l'estensione dei benefici sulle piattaforme più disparate grazie alla tecnologia cloud.

Grazie a xCloud, tutti gli abbonati al tier Ultimate di Xbox Game Pass possono già giocare in streaming ad un'ampia selezione di videogiochi sui propri smartphone e tablet Android. Sul finire dello scorso anno la casa di Redmond ci ha promesso che entro la primavera di quest'anno il servizio cloud verrà esteso anche su PC e iOS via web browser, e a quanto pare sta lavorando sodo per mantenere la parola.

Con l'obiettivo di far conoscere xCloud ad una platea ancor più vasta di videogiocatori, nelle scorse ore Microsoft ha pubblicato un nuovo video walkthrough che illustra nel dettaglio il funzionamento del servizio, reso possibile dall'app universale di Xbox Game Pass, e le sue potenzialità, come ad esempio la piena compatibilità con il nuovo controller di Xbox Series X. Gli spunti interessanti non terminano qui, poiché ad un certo punto Kevin Lachapelle, il VP of Engineering della divisione gaming, ha affermato: "Abbiamo già annunciato che intendiamo portarlo [Xbox Game Pass Cloud Gaming, ndr] su iOS e PC nella prima parte di quest'anno. Beh, non vi darò una data precisa, ma posso dirvi che... non è molto lontana", per poi concludere il suo intervento strizzando l'occhio (andate al minuto 4:25). A quanto pare, non dovremo attendere molto prima di poter giocare via cloud grazie a xCloud, una funzionalità inclusa in Game Pass Ultimate.