Xbox Game Pass e xCloud: sarà possibile testare i giochi senza scaricarli, team all'opera

Come noto, Microsoft sta ormai da tempo investendo in maniera sostanziosa nel settore del gioco in streaming: un focus che ha portato ad operare molti test sulle performance di Project xCloud.

Ormai in versione definitiva, il servizio è divenuto centrale nelle strategie di Redmond, tanto che xCloud sarà incluso in Xbox Game Pass Ultimate senza costi aggiuntivi per gli abbonati. Sembra tuttavia che il team responsabile sia al lavoro per rafforzare ulteriormente il legame tra Xbox Game Pass e lo streaming. A confermarlo è Phil Spencer in persona, tramite il cinguettio che trovate in calce a questa news.

Nel rispondere al quesito di un appassionato, il responsabile della divisione Xbox ha infatti confermato che in futuro sarà attivata una nuova funzione. Tramite i servizi streaming proposti da xCloud, sarà possibile testare i giochi presenti nel catalogo Xbox Game Pass senza dover per forza procedere con il download. La feature, a quanto sembra, è in lavorazione sia per PC sia per console Xbox. Al momento, Phil Spencer non ha offerto tempistiche precise, né dettagli concreti sul funzionamento dell'opzione, che potrebbe, ad esempio, richiedere un intervento da parte delle software house per essere supportata con Demo apposite. In attesa di saperne di più, ad ogni modo, la curiosità resta elevata.



