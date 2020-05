Xbox Game Pass: Yakuza Kiwami 2 in arrivo su PC e console?

C'è grande curiosità da parte degli abbonati a Xbox Game Pass per PC e console di scoprire quali saranno i prossimi giochi ad entrare nel catalogo del servizio e un misterioso tweet di Microsoft potrebbe aver svelato il primo gioco di maggio.

Come già accaduto in passato, l'account ufficiale Twitter del servizio ad abbonamento ha pubblicato uno screenshot che mostra una finta conversazione avvenuta via mail tra personaggi dei videogiochi e dipendenti Microsoft attraverso la quale si intuisce che il prossimo titolo ad arricchire la libreria di giochi sarà proprio Yakuza Kiwami 2. Non è chiaro quando sarà possibile iniziare a scaricare il gioco, ma è evidente come il titolo con protagonista Kazuma Kiryu sia in arrivo tanto su PC quanto su Xbox One. Non è da escludere che in occasione del prossimo Inside Xbox, l'evento durante il quale assisteremo ai primi filmati di gameplay dei giochi Xbox Series X, ci sarà l'annuncio ufficiale dei prossimi prodotti in arrivo sul Game Pass.

A proposito della serie SEGA, vi ricordiamo che nel corso del pomeriggio è stata avvistata la versione PC di Yakuza Like a Dragon sui database di Steam, segnale che potrebbe aver svelato l'imminente annuncio del gioco su piattaforme diverse da quella Sony. Che sia in arrivo anche su Xbox One?