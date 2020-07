Xbox Game Pass: Yakuza Kiwami 2 disponibile ora gratis

A partire da oggi Yakuza Kiwami 2 è disponibile gratis per tutti gli abbonati al servizio Xbox Game Pass, i quali possono scaricare liberamente la seconda avventura del Drago di Dojima.

"Un assassinio minaccia di scatenare una guerra totale tra il clan Tojo e l'Alleanza Omi. Kazuma Kiryu, il Drago di Dojima, deve recarsi nella zona di Sotenbori, a Osaka, nel tentativo di mediare la pace tra i clan rivali, ma Ryuji Goda, il Drago di Kansai, non si fermerà davanti a nulla per vincere la guerra. Nel loro mondo ci può essere un solo Drago."

Uscito originariamente nel 2006 su PlayStation 2 in Giappone, Yakuza Kiwami 2 è un vero e proprio remake che presenta non solo un comparto tecnico migliorato ma anche nuovi contenuti e migliorie alle meccaniche di gioco. Yakuza Kiwami 2 è gratis da oggi su Xbox Game Pass per Xbox One e PC, in quest'ultimo caso con supporto per la risoluzione 4K e un DLC aggiuntivo.

Sicuramente una buona occasione per recuperare un grande classico SEGA, uno dei titoli più acclamati e venduti della serie Yakuza che conta ad oggi sette diversi episodi e vari spin-off, un buon antipasto in attesa di Yakuza Like A Dragon, in arrivo a fine anno.