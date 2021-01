Xbox Game Pass: Yakuza Remastered Collection e Yakuza 6 presto in arrivo

Quest'oggi Microsoft ci ha rinfrescato la memoria ricordandoci tutti i giochi esclusivi per Xbox che verranno pubblicati nel corso del 2021, tra cui Halo Infinite e Scorn, e i nuovi titoli in arrivo nel suo servizio di punta, Xbox Game Pass.

Anche quest'anno proseguirà lo stretto rapporto di collaborazione tra Microsoft e SEGA: dopo aver accompagnato il lancio di Xbox Series X|S con Yakuza: Like a Dragon, la casa giapponese pubblicherà presto anche i rimanenti giochi della saga: The Yakuza Remastered Collection (comprendente Yakuza 3, Yakuza 4 e Yakuza 5) arriverà su Xbox One e PC (via Microsoft Store e Steam) il prossimo 28 gennaio, mentre Yakuza 6: The Song of Life giungerà sulle medesime piattaforme il 25 marzo. Le buone notizie non terminano qui, poiché è stato confermato che entrambi i giochi entreranno a far parte di Xbox Game Pass subito al day-one!

Sapete cosa significa? Presto i giocatori Xbox e PC avranno l'opportunità di giocare l'intero arco narrativo del Drago di Dojima Kazuma Kiryu dall'inizio alla fine, da Yakuza 0 fino a Yakuza 6, grazie ad una sottoscrizione Xbox Game Pass. A proposito del servizio in abbonamento, avete già scaricato i giochi di gennaio per Xbox Game Pass?