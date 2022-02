Xbox Game Pass: ci sono già 3 giochi confermati per marzo

L'ondata dei nuovi giochi per Xbox Game Pass di febbraio non è ancora terminata, eppure gli abbonati hanno sempre fame di novità. Saranno quindi felici di sapere che, anche se non è ancora arrivato un annuncio ufficiale da parte di Microsoft, ci sono già una serie di titoli confermati per marzo.

Xbox Game Pass | I giochi già confermati per marzo

FAR: Changing Tides (PC, Xbox One e Series X|S) - 1° marzo

Crusader Kings III (Xbox Series X|S) - 29 marzo

Weird West (Xbox One e PC) - 31 marzo

Ad inaugurare il mese di marzo di Xbox Game Pass ci penserà Far: Changing Tides, sequel di Lone Sails che sostituirà il deserto polveroso del suo predecessore con un immenso oceano ricco di segreti da scoprire e pericoli da affrontare. Il 29 marzo toccherà all'atteso debutto su console next-gen di Crusader Kings 3, strategico di stampo storico di Paradox già disponibile in versione PC dal 2020, mentre il 31 marzo verrà il turno di Weird West, GDR lovecraftiano ideato dal co-creatore di Dishonored, Raphael Colantonio. A questi tre titoli potrebbe aggiungersi Shredders, simulatore di snowboard con una data di lancio ancora ignota. Il gioco di I-Illusions era inizialmente previsto su Xbox Series X|S e PC via Game Pass per il mese di febbraio 2022, prima di essere rinviato al 17 marzo. Mentre vi scriviamo, è scomparsa pure quest'altra data dal sito ufficiale, dunque restiamo in attesa di informazioni più precise.

Nel futuro più immediato, ricordiamo che sono attesi Roboquest per PC (22 febbraio), Galactic Civilizations III per PC (24 febbraio), Super Mega Baseball 3 per console (24 febbraio via EA Play) e Alice: Madness Returns per PC (28 febbraio via EA Play).