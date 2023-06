Xbox Game Showcase, tanti giochi ma... che fine ha fatto Indiana Jones di Bethesda?

Bello l'Xbox Games Showcase 2023, vero? L'evento di Microsoft ha portato in dote numerosi annunci e, soprattutto, tante IP degli Xbox Game Studios che i giocatori verdecrociati attendevano da molto tempo. Tra i tanti citiamo Fable, Avowed e Hellblade II, ma non abbiamo potuto fare a meno di notare un'illustre mancanza.

Il gioco di cui stiamo parlando è l'Indiana Jones di Bethesda, attualmente in via di sviluppo presso gli studi di MachineGames. Annunciato nel gennaio del 2021 (qualche mese prima dell'ingresso effettivo di Bethesda nella famiglia di Microsoft) il gioco non si è mai mostrato ufficialmente, rappresentando ancora oggi un mistero assoluto. Erano in molti a sperare di vederlo all'Xbox Game Showcase di oggi 11 giugno 2023, ma evidentemente i tempi non sono ancora maturi. Stando a quanto dichiarato da MachineGames, nel maggio del 2021 Indiana Jones si trovava nel pieno dello sviluppo, ciononostante in mancanza di altre informazioni è difficile ipotizzare lo stadio in cui si trova attualmente.

Non ci resta che continuare a pazientare nell'attesa, anche se le parole odierne di Matt Booty sono incoraggianti. Dopo la messa in onda dell'Xbox Games Showcase, il capo degli Xbox Studios ha lasciato intendere che ci sono ancora diversi altri giochi in uscita nel 2024 da mostrare. Che Indiana Jones sia tra questi? Difficile affermarlo con certezza, c'è da dire però dire che il 2024 è improvvisamente diventato molto affollato, essendo destinato ad accogliere esclusive come Avowed, Fable ed Hellblade 2. Alla luce di ciò non ci stupiremmo affatto se i piani di Bethesda e Microsoft fossero quelli di lanciare Indiana Jones nel 2025. Voi cosa ne pensate?

Già che ci siamo, ricordiamo a tutti i fan del predatore di tombe che quest'anno potranno consolarsi con il nuovo film Indiana Jones e il Quadrante del Destino, in arrivo nelle sale italiane il 28 giugno 2023.