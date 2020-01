Xbox Game Studios: più di 200 assunzioni in vista di Xbox Series X, secondo un insider

Stando a quanto riferito dal noto insider Klobrille, i vertici della divisione Xbox di Microsoft avrebbe deciso di aprire più di 200 posizioni lavorative per le sussidiarie degli Xbox Game Studios in vista dell'arrivo di Xbox Series X e, quindi, della necessità di rimpolpare di giochi il catalogo della console nextgen.

A detta di Klobrille, la strategia messa in atto dalla casa di Redmond prevede l'ampliamento dei team di sviluppo interni alla compagnia in ragione dell'ormai non troppo lontano arrivo sul mercato di Xbox Series X, e questo senza considerare il potenziamento e il lancio definitivo di servizi come Project xCloud.

Eccovi allora la lista delle assunzioni che sembrerebbero essere in atto presso le software house della galassia degli Xbox Game Studios, con riportati tra parentesi i videogiochi in sviluppo o già lanciati da ciascun team:

Playground Games (Forza Horizon 4): 92+

(Forza Horizon 4): 92+ RARE (Sea of Thieves, Everwild): 27+

(Sea of Thieves, Everwild): 27+ Obsidian Entertainment (The Outer Worlds): 23+

(The Outer Worlds): 23+ Turn 10 Studios (Forza Motorsport 8): 16+

(Forza Motorsport 8): 16+ The Coalition (Gears 5): 14+

(Gears 5): 14+ The Initiative : 13+

: 13+ Mojang (Minecraft Dungeons): 9+

(Minecraft Dungeons): 9+ 343 Industries (Halo Infinite): 8+

(Halo Infinite): 8+ Ninja Theory (Senua's Saga Hellblade 2, Project Mara): 6+

(Senua's Saga Hellblade 2, Project Mara): 6+ Double Fine (Psychonauts 2): 3+

(Psychonauts 2): 3+ World's Edge (Age of Empires 4): 3+

Cosa ne pensate di questo rumor? Nell'attesa di ricevere un riscontro da parte delle software house citate dall'insider, vi ricordiamo che Microsoft è interessata a un team first party asiatico e che, a detta di Phil Spencer, gli Xbox Game Studios si focalizzeranno sui giochi di ruolo.