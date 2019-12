Xbox Game Studios: acquisizione di un studio polacco in vista di Xbox Series X?

I vertici della divisione Xbox di Microsoft si starebbero attivando per acquisire degli studi di sviluppo polacchi con cui potenziare la lineup futura di Xbox Series X: è quanto emerge dall'ultimo rumor ventilato da Borys Niespielak, regista e designer indipendente.

Stando alle dichiarazioni condivise su Twitter da Niespielak, i rappresentanti del colosso tecnologico di Redmond starebbero tentando di stringere dei rapporti con degli sviluppatori polacchi non meglio specificati che possano contribuire alla creazione di nuove esperienze digitali da vivere su Xbox Series X nel periodo immediatamente successivo al lancio della console next-gen.

Oltre al team diretto da Niespielak, l'indiscrezione coinvolgerebbe anche altre software house: l'interesse di Microsoft, anche in questo caso, sarebbe quello di ampliare il catalogo di giochi di XSX ed estendere la galassia di sussidiarie legate agli Xbox Game Studios.

Tra le case di sviluppo più affermate che operano in Polonia e che potrebbero essere coinvolte dall'iniziativa di Microsoft, citiamo The Astronauts (The Vanishing of Ethan Carter), The Farm 51 (Get Even e Chernobylite), People Can Fly (Bulletstorm e Outriders) e Techland (Dying Light 2). Dubitiamo infine che il rumor in questione possa riguardare anche CD Projekt, per via dell'acclarato impegno degli sviluppatori polacchi di The Witcher 3 e Cyberpunk 2077 verso il multipiattaforma e, ovviamente, dell'ingente investimento che Microsoft dovrebbe compiere anche solo per tentare la scalata alla compagnia che gestisce, tra le altre cose, il negozio digitale di GOG.com.