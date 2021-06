Xbox Game Studios, acquisizioni di IP in arrivo da Microsoft? Spunta il rumor E3

Quali annunci porteranno con sé i 90 minuti della conferenza E3 2021 di Microsoft e Bethesda in programma per domenica 13 giugno? Al momento, dagli Xbox Game Studios vige ovviamente il più stretto riserbo, ma non mancano rumor a infiammare gli animi.

Dopo la corposa lista di possibili annunci E3 2021 di Microsoft diffusa da Windows Central, spuntano all'orizzonte ulteriori indiscrezioni sui piani del colosso di Redmond per il prossimo futuro. In particolare, si fanno strada nella community verdecrociata ipotesi di acquisto di IP da parte di Microsoft. A diffondere il rumor è il noto insider e content creator "ACG", che vanta un ampio seguito di pubblico. Nel corso di un podcast riservato ai supporter Patreon, quest'ultimo ha infatti affermato di aver udito voci di corridoio in merito, che puntano nella direzione di almeno un annuncio in tal senso in occasione dell'E3 2021.



Al momento non vi è nulla di confermato in tal senso, con il rumor che potrebbe dunque rivelarsi infine errato o impreciso. Da ormai diversi mesi, Microsoft è del resto al centro di numerose indiscrezioni, alcune delle quali suggerivano anche ulteriori acquisizioni di team di sviluppo all'orizzonte, per proseguire il colossale percorso che ha coinvolto anche l'assorbimento di Zenimax.