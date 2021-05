Xbox Game Studios tra acquisizioni, rinvii e Game Pass: parla Matt Booty

Nella medesima intervista a Le Figaro con le anticipazioni sulla possibile conferenza unica di Microsoft e Bethesda all'E3 2021, Matt Booty degli Xbox Game Studios ha toccato vari argomenti e discusso, ad esempio, dell'impatto provocato dall'emergenza Coronavirus nello sviluppo dei videogiochi del team Xbox.

Ai microfoni dei giornalisti della nota testata frances, il massimo esponente degli Xbox Game Studios ha ritenuto opportuno sottolineare come la pandemia da COVID-19 abbia determinato un rallentamento nella produzione dei videogiochi sviluppati dalle numerose sussidiarie della casa di Redmond.

Il boss degli Xbox Game Studios specifica però che il maggiore impatto per il ricorso al lavoro in remoto nell'emergenza Coronavirus lo si è avvertito nei giochi di proprietà intellettuali inedite, piuttosto che nei sequel di serie già affermate.

Nel corso dell'intervista, Booty ha poi riferito che Microsoft non pianifica lo sviluppo dei propri titoli first party basandosi su di una non meglio precisata "logica da Game Pass": al contrario, il capo degli Xbox Game Studios sottolinea l'impegno di Microsoft a esortare i propri sviluppatori a creare giochi originali e non basati sul concetto di "ciò che potrebbe funzionale meglio su Game Pass".

In chiusura d'intervista, l'esponente del Team Xbox ha affermato di "non poter condividere nulla" sulle strategie che il colosso tecnologico statunitense sta portando avanti per acquisire software house e/o publisher di livello internazionale, come verificatosi nei mesi scorsi col matrimonio di Microsoft con ZeniMax e Bethesda.