Xbox Game Studios: arriva l'ex Netflix Marcos Waltenberg, The Initiative si espande

Continuano i piani di espansione degli Xbox Game Studios, nel weekend Marcos Waltenberg (ex responsabile partner marketing di Netflix) ha aggiornato il proprio profilo LinkedIn annunciando di essere ora nuovo direttore del team Xbox Global Partnerships.

Il compito di Marcos Waltenberg sarà quello di trovare nuovi accordi terze parti con sviluppatori e publisher esterni con l'obiettivo di "cambiare la visione del gaming su Xbox", in passato Marcos si è occupato dello stesso compito per Netflix, portando sulla piattaforma molte serie TV e film in esclusiva.

Novità anche per The Initiative, lo studio ha assunto nuove figure professionali tra cui artisti, narrative designer, producer, ingegneri, esperti in interfacce grafiche e level designer. In particolare si uniscono al team nomi come Robert Shannon (ex The Coalition), Kurt Kupser (ex Naughty Dog) e Joseph Than, produttore con esperienza in Blizzard e Obsidian Entertainment. Recentemente anche Rhonda Cox si è unita a The Initiative dopo aver lavorato in Sony Santa Monica come producer di God of War.

The Initiative ha annunciato Perfect Dark nel 2020, titolo molto atteso che riporterà sui nostri schermi il personaggio di Joanna Dark, assente dal lontano 2005, anno di lancio di Perfect Dark Zero per Xbox 360. Speriamo di saperne di più nel corso dei prossimi mesi.