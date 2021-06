Xbox Game Studios: in arrivo l'annuncio di 3 studi acquisiti da Microsoft, per Tom Warren

In uno scambio di battute avvenuto sui social tra Tom Warren e Colteastwood, il giornalista di The Verge e lo youtuber verdecrociato hanno fornito degli indizi inequivocabili sull'imminente annuncio, da parte di Microsoft, dell'ingresso di altre tre software house nella galassia di sussidiarie degli Xbox Game Studios.

Prendendo in prestito le dichiarazioni condivise nelle scorse ore da Phil Spencer e Satya Nadella sulle 23 sussidiarie degli Xbox Game Studios che stanno lavorando al futuro di Xbox e alla rivoluzione Cloud di Microsoft, l'insider Colteastwood ha incalzato i suoi follower spiegando loro che "26 sarà il nuovo 23".

L'ipotesi dell'imminente ampliamento del numero di software house che fanno capo al Team Xbox è stata prontamente ripresa dal Senior Editor di The Verge: anche per Tom Warren, una delle fonti più attendibili di indiscrezioni in orbita Microsoft, l'ipotesi dell'ingresso imminente di nuove sussidiarie verdecrociate viene presa seriamente in considerazione poiché, come spiega in maniera scherzosa riprendendo le ultime dichiarazioni dei vertici della casa di Redmond, "26 rientra in quel 'più di 23 studi in tutto il mondo stanno creando giochi per Xbox'".

Un chiarimento definitivo, in un senso o nell'altro, lo avremo con ogni probabilità nel corso dello Showcase Xbox e Bethesda dell'E3 2021, previsto per le ore 19:00 di domenica 13 giugno.