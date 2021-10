Xbox Game Studios: Belfry, Shaolin e Mainframe, tre esclusive segrete in sviluppo?

Jez Corden è tornato a parlare delle prossime esclusive Xbox Series X/S durante il podcast di The Xbox Two e in questa occasione ha svelato anche tre progetti segreti in sviluppo negli studi Microsoft.

Nello specifico si parla di tre giochi non ancora annunciati e conosciuti con i nomi in codice Shaolin, Belfry e Mainframe: dei primi due non sappiamo assolutamente nulla mentre il terzo dovrebbe essere un MMO basato sul Cloud. Non è chiaro quali team si nascondano dietro a questi giochi, Corden conferma inoltre che IO Interactive sta lavorando su Project Dragon in esclusiva Xbox mentre Compulsion Games è impegnata su un gioco action in terza persona.

Il giornalista di Windows Central ribadisce poi quanto detto nei giorni scorsi su Avowed, lo sviluppo sembra procedere bene e attualmente ci sarebbero circa 120 sviluppatori al lavoro sul gioco e altrettanti si starebbero occupando di The Outer Worlds 2.

Corden infine svela qualcosina anche su Senua's Saga Hellblade 2 sottolineando come il gioco sia molto più grande rispetto al primo capitolo e l'idea di Microsoft è quella di mostrarlo entro la fine dell'anno... probabilmente ai The Game Awards di dicembre, aggiungiamo noi. Restiamo in attesa di saperne di più sui misteriosi progetti degli studi interni Xbox.