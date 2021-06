Xbox Game Studios e Bethesda: tutti i giochi in sviluppo, tra rumor e conferme

In occasione della ritmatissima conferenza E3 di Xbox e Bethesda, i vertici di casa Microsoft hanno avuto modo di mostrare in azione circa una trentina di giochi.

Ovviamente, tra questi ultimi non hanno trovato spazio tutte le produzioni attualmente in sviluppo presso gli studi degli Xbox Game Studios. A tal proposito, la redazione di Windows Central propone un'interessante rassegna delle attività attualmente in cantiere presso i team verdecrociati:

343 Industries : Halo Infinite;

: Halo Infinite; Compulsion Games : progetto non annunciato;

: progetto non annunciato; Double Fine : RAD, Psychonauts 2;

: RAD, Psychonauts 2; inXile : RPG non ancora annunciato, aggiornamenti di Wasteland 3;

: RPG non ancora annunciato, aggiornamenti di Wasteland 3; Mojang : aggiornamenti di Minecraft, aggiornamenti di Minecraft Dungeons;

: aggiornamenti di Minecraft, aggiornamenti di Minecraft Dungeons; Ninja Theory : Project Mara, Senua's Saga: Hellblade II;

: Project Mara, Senua's Saga: Hellblade II; Obsidian Entertainment : Grounded, Avowed, The Outer Worlds 2;

: Grounded, Avowed, The Outer Worlds 2; Playground Games : Forza Horizon 5, Fable;

: Forza Horizon 5, Fable; The Coalition : Gears of War rumor di una nuova IP;

: Gears of War rumor di una nuova IP; Rare : aggiornamenti di Sea of Thieves, Everwild;

: aggiornamenti di Sea of Thieves, Everwild; The Initiative : Perfect Dark;

: Perfect Dark; Turn 10 : Forza Motorsport 8;

: Forza Motorsport 8; Undead Labs : State of Decay 3;

: State of Decay 3; World's Edge : Age of Empires IV, supporto ai progetti di altri team;

: Age of Empires IV, supporto ai progetti di altri team; Bethesda Softworks : Starfield, The Elder Scrolls VI, aggiornamenti di Fallout 76;

: Starfield, The Elder Scrolls VI, aggiornamenti di Fallout 76; id Software : progetti non ancora annunciati;

: progetti non ancora annunciati; Arkane Studios : Deathloop, RedFall;

: Deathloop, RedFall; Tango Gameworks : Ghostwire Toyko;

: Ghostwire Toyko; Machine Games : Indiana Jones, Wolfenstein III;

: Indiana Jones, Wolfenstein III; Zenimax Online: aggiornamenti di The Elder Scrolls Online, progetti non annunciati;

Al quadro, dovrebbero poi aggiungersi i titoli parte del nuovo canale Xbox Game Studios Publishing, volto a identificare i progetti Terze Parti in arrivo in esclusiva su ecosistema Microsoft. Proprio tra questi ultimi andrebbe a collocarsi il sempre più chiacchierato Project Dragon di IO Interactive.