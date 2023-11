Gli Xbox Game Studios hanno un nuovo capo: è Alan Hartmann di Forza Motorsport

A coronare un periodo di grandi cambiamenti per Microsoft - reduce, tra le altre cose, dall'acquisizione multimiliardaria di Activision-Blizzard - ci pensano alcuni importanti cambiamenti al vertice della sua divisione gaming: Alan Hartmann è il nuovo capo degli Xbox Game Studios!.

Il nome di Alan Hartmann non è certamente spuntato fuori dal nulla, trattandosi di una figura di spicco legata fin dal 2005 a Turn 10, studio di sviluppo responsabile di Forza Motorsport. Negli ultimi due anni ha lavorato come Corporate Vice President dei franchise di Forza e Fable, mentre d'ora in avanti dovrà supervisionare i molteplici studi della galassia Xbox. "Sono entusiasta di poter rappresentare questo gruppo di sviluppatori d'élite con il mio nuovo ruolo di guida degli Xbox Game Studio", ha scritto Hartmann sul suo profilo Linkedin.

Questo è solo l'ultimo di una serie di importanti avvicendamenti ai vertici della divisione gaming di Microsoft. Poche settimane fa, l'ex capo degli Xbox Game Studios Matt Booty è stato promosso a President of Game Content & Studios, un ruolo che comprende la supervisione dei lavori di ZeniMax e Bethesda, mentre Sarah Bond è stata promossa da Vice Presidente di Xbox a Presidente di Xbox, una carica che prevede la gestione di entrambe le divisioni software ed hardware.

Tra le grandi manovre compiute da Microsoft negli ultimi tempi si segnala, oltre all'acquisizione da 69 miliardi di dollari di Activision-Blizzard, anche la partnership con Inworld per la creazione di tool di dialogo e narrativi basati sull'IA.